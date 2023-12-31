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Пешков Иоанн Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1840 ст.

Отец: Пешков Яков Васильевич

Мать: Пешкова Ульяна Прокопьевна

№ 49 - 23/26 Родители: казачей урядник Яков Васильев Пешков и законная жена его Ульяна Прокопьева, оба православнаго вероисповедания. Восприемники: Урядник Матвей Тумашев, умершаго казака Василья Пеш... Показать все
Смерть
Неизвестно
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