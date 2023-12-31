Пешков Иоанн Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.06.1840 ст.
Отец: Пешков Яков Васильевич
№ 49 - 23/26 Родители: казачей урядник Яков Васильев Пешков и законная жена его Ульяна Прокопьева, оба православнаго вероисповедания. Восприемники: Урядник Матвей Тумашев, умершаго казака Василья Пеш... Показать все
Смерть
Неизвестно