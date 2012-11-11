Калужин Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужин Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2012

Отец: не указан

Мать: Калужина Ирина Ивановна

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