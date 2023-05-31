Жильцов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жильцов Никифор

Мать: Жильцова Ефимия

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Гринькина Надежда

Мать ребёнка: Жильцова Наталья

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепокурова Нина

Мать ребёнка: Жильцова Наталья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Юрий

Мать ребёнка: Жильцова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Жильцова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Анатолий

Мать ребёнка: Жильцова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Николай

Мать ребёнка: Жильцова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жильцова Наталья

Смерть
Неизвестно
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