Жильцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жильцов Никифор
Мать: Жильцова Ефимия
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Гринькина Надежда
Мать ребёнка: Жильцова Наталья
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепокурова Нина
Мать ребёнка: Жильцова Наталья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жильцов Юрий
Мать ребёнка: Жильцова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Жильцова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жильцов Анатолий
Мать ребёнка: Жильцова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жильцов Николай
Мать ребёнка: Жильцова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жильцова Наталья
Смерть
Неизвестно