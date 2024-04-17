Головинская (Светогорова) Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головинская (Светогорова) Анна Ильина

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

08.09.1824 ст.

Дата смерти

24.01.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1824 ст.

Отец: Светогоров Илья Никитин

Мать: Светогорова Анна Павлова

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-QDP?i=5&cc=1921824
Бракосочетание
12.10.1841 ст.

Муж: Головинский Алексей Фёдорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-PQP?i=16&cc=1921824 29 и 16 Церковь Вознесения, что на проспекте
Рождение ребёнка
26.11.1842 ст.

Сын: Головинский Владимир Алексеев

Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNS-9G4D?i=414&cc=1921824
Рождение ребёнка
26.10.1843 ст.

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-SXB?i=8&cc=1921824
Рождение ребёнка
11.12.1844 ст.

Сын: Головинский Александр ст. Алексеев

Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF5-9LY4?i=32&cc=1921824
Рождение ребёнка
26.02.1846 ст.

Дочь: Антонина Алексеева

Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFW-83G?i=3&cc=1921824
Рождение ребёнка
10.12.1847 ст.

Сын: Головинский Александр Алексеев

Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFQ-ZQ9?i=1&cc=1921824
Смерть
24.01.1901 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-ML9S-8G?i=12&cc=1921824 ? Похоронена в Успенском Желтиковом монастыре
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