Головинская (Светогорова) Анна Ильина
Место рождения
Дата рождения08.09.1824 ст.
Дата смерти24.01.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1824 ст.
Отец: Светогоров Илья Никитин
Мать: Светогорова Анна Павлова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-QDP?i=5&cc=1921824
Бракосочетание
12.10.1841 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-PQP?i=16&cc=1921824 29 и 16 Церковь Вознесения, что на проспекте
Рождение ребёнка
26.11.1842 ст.
Сын: Головинский Владимир Алексеев
Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNS-9G4D?i=414&cc=1921824
Рождение ребёнка
26.10.1843 ст.
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-SXB?i=8&cc=1921824
Рождение ребёнка
11.12.1844 ст.
Сын: Головинский Александр ст. Алексеев
Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF5-9LY4?i=32&cc=1921824
Рождение ребёнка
26.02.1846 ст.
Дочь: Антонина Алексеева
Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFW-83G?i=3&cc=1921824
Рождение ребёнка
10.12.1847 ст.
Сын: Головинский Александр Алексеев
Отец ребёнка: Головинский Алексей Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFQ-ZQ9?i=1&cc=1921824
Смерть
24.01.1901 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-ML9S-8G?i=12&cc=1921824 ? Похоронена в Успенском Желтиковом монастыре