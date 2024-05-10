Иван Филиппович 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Филиппович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Филипп Иванович

Мать: Гликерия Тимофеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Тихоновна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Федосья Тихоновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Федосья Тихоновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Федосья Тихоновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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