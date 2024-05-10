Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Филипп Иванович
Мать: Гликерия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Тихоновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Федосья Тихоновна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Федосья Тихоновна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Федосья Тихоновна
Смерть
Неизвестно