Ливанов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения20.11.1876
Дата смерти07.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1918
Место жительства
С 1922 по 1974
Смерть
07.12.1974