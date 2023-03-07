Ливанов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливанов Николай Александрович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

20.11.1876

Дата смерти

07.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1918 по 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1922 по 1974
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.12.1974
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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