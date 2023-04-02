Плис (Уварова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлис (Уварова) Татьяна

Плис (Уварова) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Уварова (Неизвестно)

Рождение ребёнка
25.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плис Ивлий Семёнович

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close