Плис (Уварова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Уварова (Неизвестно)
Рождение ребёнка
25.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плис Ивлий Семёнович
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно