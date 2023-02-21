Ишбуляков Идеал Давлетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишбуляков Идеал Давлетович

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Место рождения

Карши, Узбекистан

Дата рождения

1926

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Карши, Узбекистан
Смерть
1998
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