Ишбуляков Идеал Давлетович
Место рожденияКарши, Узбекистан
Дата рождения1926
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Карши, Узбекистан
Смерть
1998