Касьянова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Касьянов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Касьянов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Касьянова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Касьянов Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно