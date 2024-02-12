Касьянова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Касьянов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Касьянов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Касьянов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Касьянова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Касьянов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Касьянов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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