Юрьева (Ярыгина) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.07.1958
Дочь: Юрьева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Юрьев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усимова Римма Александровна
Отец ребёнка: Юрьев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Юрьев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрьев Василий Александрович
Отец ребёнка: Юрьев Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно