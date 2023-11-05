Юрьева (Ярыгина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Ярыгина) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1958

Дочь: Юрьева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Юрьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усимова Римма Александровна

Отец ребёнка: Юрьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Юрьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрьев Василий Александрович

Отец ребёнка: Юрьев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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