Тимофеев Григорий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892
Рождение ребёнка
24.10.1895
Дочь: Тимовеева Параскева Григориевна(Р.)
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Рождение ребёнка
16.09.1897
Дочь: Тимофеева Ефросинья Григорьевна(Р.)
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Рождение ребёнка
14.08.1899
Сын: Тимофеев Александр Григорьевич(Р.)
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Тимофеева Татьяна Григорьевна(Р.)
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Рождение ребёнка
14.09.1902
Сын: Тимофеев Евстафий Григорьевич(Р.)
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Рождение ребёнка
24.05.1905
Дочь: Тимофеева Феодосия Григорьевна(Р.С.)
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Рождение ребёнка
28.05.1910
Дочь: Тимофеева Мария Григориевна(Р.)
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Рождение ребёнка
08.11.1911
Дочь: Тимофеева Екатерина Григорьевна(Р.)
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Тимофеев Петр Григорьев(Р)
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Смерть
Неизвестно