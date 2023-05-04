Санникова Парасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Онисья Ивановна
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1834
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно