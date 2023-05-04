Санникова Парасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Парасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Онисья Ивановна

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1834

Сын: Санников Андрей Иванов

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Иван Васильевич

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