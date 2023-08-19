Дмитрий Саввинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Саввинович

Место рождения

Колоколово, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колоколово, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
03.02.1897 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03.02.1897 Чермы крестьянин Антоний Васильевич Чермы крестьянская дочь Стефанида Васильевна по жениху Чермы запасной унтер офицер Ефимий Цветков по жениху Хворостова запасный ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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