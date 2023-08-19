Дмитрий Саввинович
Место рождения
Дата рожденияДо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
03.02.1897 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03.02.1897 Чермы крестьянин Антоний Васильевич Чермы крестьянская дочь Стефанида Васильевна по жениху Чермы запасной унтер офицер Ефимий Цветков по жениху Хворостова запасный ... Показать все
Смерть
Неизвестно