Горбунов Евдоким Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти12.10.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Фёкла Епифановна
Рождение ребёнка
14.03.1899
Сын: Горбунов Александр Евдокимович
Мать ребёнка: Фёкла Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Епифановна
Смерть
12.10.1914
Причина смерти: Чахотка