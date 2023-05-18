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Горбунов Евдоким Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

12.10.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Фёкла Епифановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.03.1899

Сын: Горбунов Александр Евдокимович

Мать ребёнка: Фёкла Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Епифановна

Смерть
12.10.1914
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Чахотка
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