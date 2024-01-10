Большакова (Федосеева) Оксана Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.2005
Дочь: (Большакова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Большаков Николай Владимирович
Рождение ребёнка
07.12.2005
Дочь: (Большакова) Полина Николаевна
Отец ребёнка: Большаков Николай Владимирович
Рождение ребёнка
16.03.2020
Дочь: (Большакова) Эмилия Николаевна
Отец ребёнка: Большаков Николай Владимирович