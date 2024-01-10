Большакова (Федосеева) Оксана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Федосеева) Оксана Сергеевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

17.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1982

Отец: Федосеев Сергей Николаевич

Мать: Федосеева (Пчелкина) Альбина

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
07.12.2005

Дочь: (Большакова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Большаков Николай Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.2005

Дочь: (Большакова) Полина Николаевна

Отец ребёнка: Большаков Николай Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.2020

Дочь: (Большакова) Эмилия Николаевна

Отец ребёнка: Большаков Николай Владимирович

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