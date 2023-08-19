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Котенев Федор Николаевич

Место рождения

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.01.1911

Дата смерти

18.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: Котенев Николай Николаевич

Мать: Ганя

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Котенев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Котенев Николай Федорович

Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
01.01.1943

Дочь: Котенева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна

Пропал без вести (военное)
Около 18.08.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котенева Вера Федоровна

Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котенева Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна

Смерть
18.08.1944
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