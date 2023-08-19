Котенев Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1911
Дата смерти18.08.1944
ПолМужской
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Отец: Котенев Николай Николаевич
Мать: Ганя
Рождение ребёнка
01.01.1933
Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Котенев Николай Федорович
Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
01.01.1943
Дочь: Котенева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна
Пропал без вести (военное)
Около 18.08.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенева Вера Федоровна
Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенева Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Сергеева Елена Ефимовна
Смерть
18.08.1944