Ларионова (Залужская) Афанасья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залужский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1930
Дочь: Бякова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Ларионов Иван Яковлевич
Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларионов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно