Ларионова (Залужская) Афанасья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Залужская) Афанасья Андреевна

Ларионова (Залужская) Афанасья Андреевна

avatar

Место рождения

Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залужский Андрей

Мать: не указана

Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.12.1930

Дочь: Бякова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Ларионов Иван Яковлевич

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close