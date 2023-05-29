Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.01.1895 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.01.1895 Юхновщина Мария Павловна Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Мария Давыдовна Соколова крестьянский сын Игнатий Афанасьевич Калихновщины ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно
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