Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
25.01.1895 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.01.1895 Юхновщина Мария Павловна Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Мария Давыдовна Соколова крестьянский сын Игнатий Афанасьевич Калихновщины ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно