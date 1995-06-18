Гончарова (Пономарева) Варвара Владимировна 13.11.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГончарова (Пономарева) Варвара Владимировна

Гончарова (Пономарева) Варвара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1913 ст.

Дата смерти

18.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913 ст.

Отец: Пономарев Владимир Александрович

Мать: Пономарева (Пономарева) Клавдия Сергеевна

Крестили 17 ноября В Богоявленской церкви в Дорогомилово г. Москва Восприемники Тульской губернии Одоевского уезда села Глинищева крестьянин Платон Иванович Талызин и Тверская мещанка девица Мария Вла... Показать все
Смерть
18.06.1995
Кладбище: Ромашковское Адрес кладбища: Московская область, Одинцовский городской округ, территория захоронения Ромашковское, земельный участок 1, 1/1,1/2 Номер места захоронения: 1468

Мы используем куки для улучшения работы сайта.