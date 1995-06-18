Гончарова (Пономарева) Варвара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1913 ст.
Дата смерти18.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913 ст.
Крестили 17 ноября В Богоявленской церкви в Дорогомилово г. Москва Восприемники Тульской губернии Одоевского уезда села Глинищева крестьянин Платон Иванович Талызин и Тверская мещанка девица Мария Вла... Показать все
Смерть
18.06.1995
Кладбище: Ромашковское Адрес кладбища: Московская область, Одинцовский городской округ, территория захоронения Ромашковское, земельный участок 1, 1/1,1/2 Номер места захоронения: 1468