Шарнина (Белова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Шарнин Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.07.1941
Дочь: Шарнина Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Шарнин Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.07.1941
Дочь: Казакова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Шарнин Геннадий Сергеевич
Смерть
Неизвестно