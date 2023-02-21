Шарнина (Белова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарнина (Белова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1930

Муж: Шарнин Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шарнин Вадим Геннадьевич

Отец ребёнка: Шарнин Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.07.1941

Дочь: Шарнина Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Шарнин Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.07.1941

Дочь: Казакова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Шарнин Геннадий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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