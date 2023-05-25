Медведева Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Анна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Медведев Николай Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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