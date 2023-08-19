Орлова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Евдокия Филипповна

Орлова Евдокия Филипповна

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1895

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Орлов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Орлов Яков Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Орлова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Орлов Яков Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Орлов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Орлов Яков Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.02.1899

Сын: Антонов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Орлов Яков Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Яков Антонович

Смерть
После 1895
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close