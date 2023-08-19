Орлова Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Орлов Яков Антонович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Орлова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Орлов Яков Антонович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Орлов Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Орлов Яков Антонович
Рождение ребёнка
17.02.1899
Сын: Антонов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Орлов Яков Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Яков Антонович
Смерть
После 1895