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Ершов Иван Минеев
Ершов Иван Минеев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ершов Миней/Михей Денисов
1772 г.р.
Мать
Арина
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Ершов Миней/Михей Денисов
Мать:
Арина
Смерть
Неизвестно
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