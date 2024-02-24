Ершов Иван Минеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Иван Минеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ершов Миней/Михей Денисов

Мать: Арина

Смерть
Неизвестно
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