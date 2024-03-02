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Саркисян Афина Сейрановна
Саркисян Афина Сейрановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Саркисян Сейран Самвелович
1986 г.р.
Мать
Саркисян Жанна Робертовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Саркисян Сейран Самвелович
Мать:
Саркисян Жанна Робертовна
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