Емельянов Роман Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1981
Дата смертиОколо 2015
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2015