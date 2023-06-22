Емельянов Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Роман Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1981

Дата смерти

Около 2015

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2015
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