Табатчиков Максим Афанасьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Табатчиков Максим Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Табатчиков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табатчикова Мария Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1914

Дочь: Рожкова (Табатчикова) Агрипина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Никитинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
25.05.1915 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10029909/

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