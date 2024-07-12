Табатчиков Максим Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.1915 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Табатчиков Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табатчикова Мария Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1914
Дочь: Рожкова (Табатчикова) Агрипина Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Никитинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
25.05.1915 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10029909/