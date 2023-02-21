Толстиков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстиков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1866 по 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1840 по 1841 г.р.

Мать

С 1862 по 1863 г.р.

Жена

С 1863 по 1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1866 по 1867

Отец: Толстиков Данил

Мать: Толстикова Марфа

Рождение ребёнка
С 1886 по 1887

Сын: Толстиков Николай

Мать ребёнка: Толстикова Евдокия

Рождение ребёнка
С 1890 по 1891

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Толстикова Евдокия

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Толстикова Евдокия

Рождение ребёнка
01.05.1898

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Толстикова Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.12.1901

Сын: Толстиков Антон

Мать ребёнка: Толстикова Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстикова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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