Толстиков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1866 по 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1866 по 1867
Отец: Толстиков Данил
Мать: Толстикова Марфа
Рождение ребёнка
С 1886 по 1887
Сын: Толстиков Николай
Мать ребёнка: Толстикова Евдокия
Рождение ребёнка
С 1890 по 1891
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Толстикова Евдокия
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Толстикова Евдокия
Рождение ребёнка
01.05.1898
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Толстикова Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.12.1901
Сын: Толстиков Антон
Мать ребёнка: Толстикова Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстикова Евдокия
Смерть
Неизвестно