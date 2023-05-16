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Põdder (Sissask) Anno
Põdder (Sissask) Anno
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Место рождения
Musti
Дата рождения
30.10.1796
Пол
Женский
Отец
Sissask Wahheta Johan
1757 г.р.
Мать
Sissask Ann
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1796
Отец:
Sissask Wahheta Johan
Мать:
Sissask Ann
Musti
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