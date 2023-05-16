Põdder (Sissask) Anno — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Põdder (Sissask) Anno

Место рождения

Musti

Дата рождения

30.10.1796

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1796

Отец: Sissask Wahheta Johan

Мать: Sissask Ann

Musti
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