Хомутов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Лин Матвеевич

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Осип Матвеевич

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Евгения

Смерть
Неизвестно
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