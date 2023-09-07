Хомутов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомутов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Евгения
Смерть
Неизвестно