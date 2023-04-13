Бельтюков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бельтюков Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1929
Сын: Бельтюков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Пономарёва Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельтюков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельтюков Александр Алексанрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельтюков Борис Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шустова Валентина Алексанровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельтюков Виктор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно