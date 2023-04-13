Бельтюков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бельтюков Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1929

Сын: Бельтюков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Пономарёва Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельтюков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельтюков Александр Алексанрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельтюков Борис Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шустова Валентина Алексанровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельтюков Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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