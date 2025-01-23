Чернуха (Девинтейчик) Анна 14.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернуха (Девинтейчик) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1907

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907

Отец: Девинтейчик Василий

Мать: Девинтейчик Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Алексей

Отец ребёнка: Чернуха Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Николай

Отец ребёнка: Чернуха Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернуха Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичкова (Чернуха) Полина

Отец ребёнка: Чернуха Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Иван

Отец ребёнка: Чернуха Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Михаил

Отец ребёнка: Чернуха Алексей

Рождение ребёнка
28.07.1933

Дочь: Сальникова (Чернуха) Евдокия

Отец ребёнка: Чернуха Алексей

с. Ново-Кадинск, Куйтунского района, Иркутской области
Рождение ребёнка
27.07.1946

Дочь: Алтынникова (Чернуха) Тамара

Отец ребёнка: Чернуха Алексей

Смерть
1985

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