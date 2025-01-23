Чернуха (Девинтейчик) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1907
Дата смерти1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907
Отец: Девинтейчик Василий
Мать: Девинтейчик Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Алексей
Отец ребёнка: Чернуха Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Николай
Отец ребёнка: Чернуха Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернуха Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичкова (Чернуха) Полина
Отец ребёнка: Чернуха Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Иван
Отец ребёнка: Чернуха Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Михаил
Отец ребёнка: Чернуха Алексей
Рождение ребёнка
28.07.1933
Дочь: Сальникова (Чернуха) Евдокия
Отец ребёнка: Чернуха Алексей
с. Ново-Кадинск, Куйтунского района, Иркутской области
Рождение ребёнка
27.07.1946
Дочь: Алтынникова (Чернуха) Тамара
Отец ребёнка: Чернуха Алексей
Смерть
1985