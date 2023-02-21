Дедловская (Никулина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедловская (Никулина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Никулин Иван

Мать: Никулина Марфа Павловна

Рождение ребёнка
14.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедловский Сергей Фёдорович

Томская обл., на спецпоселении
Рождение ребёнка
20.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедловский Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедловский Сергей Фёдорович

Томская обл., на спецпоселении
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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