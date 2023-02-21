Дедловская (Никулина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Никулин Иван
Мать: Никулина Марфа Павловна
Рождение ребёнка
14.10.1941
Томская обл., на спецпоселении
Рождение ребёнка
20.09.1949
Рождение ребёнка
1949
Томская обл., на спецпоселении
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно