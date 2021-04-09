Никитина Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Раиса Александровна

Никитина Раиса Александровна

avatar

Место рождения

Абор им. Лазо, Хабаровский край

Дата рождения

29.08.1934

Дата смерти

09.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1934

Отец: Никитин Александр Александрович

Мать: Тарасова Феоктинья Даниловна

Абор им. Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.12.1951

Дочь: Карпова Валентина Лаодиковна

Отец ребёнка: Карпов Лаодик Леонидович

Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.
Смерть
09.04.2021
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close