Никитина Раиса Александровна
Место рожденияАбор им. Лазо, Хабаровский край
Дата рождения29.08.1934
Дата смерти09.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1934
Абор им. Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.12.1951
Дочь: Карпова Валентина Лаодиковна
Отец ребёнка: Карпов Лаодик Леонидович
Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.
Смерть
09.04.2021
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра