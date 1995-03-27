Лещук Гарик Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещук Гарик Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1958

Дата смерти

27.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
06.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.03.1995
Москва, город федерального значения Москва

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