Лещук Гарик Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1958
Дата смерти27.03.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Васильевна
Смерть
27.03.1995