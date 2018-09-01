Бровченко (Матвеева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Иван
Мать: Матвеева Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Байталы, Одеська область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1960
Сын: Бровченко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Бровченко Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.12.1965
Сын: Бровченко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Бровченко Михаил Тимофеевич
Смерть
01.09.2018