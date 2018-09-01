Бровченко (Матвеева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровченко (Матвеева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Иван

Мать: Матвеева Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровченко Михаил Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Байталы, Одеська область
Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
11.09.1960

Сын: Бровченко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Бровченко Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.12.1965

Сын: Бровченко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Бровченко Михаил Тимофеевич

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Смерть
01.09.2018

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