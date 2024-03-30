Дроздовский Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздовский Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2004 г.р.
2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.2004

Сын: Дроздовский Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Дроздовская Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
28.11.2013

Дочь: Дроздовская Ольга Алексеевич

Мать ребёнка: Дроздовская Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дроздовская Надежда Алексеевна

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