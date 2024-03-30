Дроздовский Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.2004
Сын: Дроздовский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Дроздовская Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
28.11.2013
Дочь: Дроздовская Ольга Алексеевич
Мать ребёнка: Дроздовская Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дроздовская Надежда Алексеевна