Пономарева Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1921

Сын: Пономарев Николай Федоров

Отец ребёнка: Пономарев Федор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Федор Петров

Место жительства
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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