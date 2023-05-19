Пономарева Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1921
Сын: Пономарев Николай Федоров
Отец ребёнка: Пономарев Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно