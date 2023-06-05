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Боровских Стефан Феоктистов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1755 и 1756

Дата смерти

27.03.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1756

Отец: Боровских Феоктист Алексеев

Мать: Боровских Мария Степанова

Рождение ребёнка
01.01.1779

Сын: Боровских Иван Стефанов

Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.09.1793

Дочь: Боровских Устина Стефанова

Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1796

Сын: Боровских Михайло Стефанов

Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровских Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровских Акилина Данилова

Смерть
27.03.1810
Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
60 лет, скоропостижно
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