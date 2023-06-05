Боровских Стефан Феоктистов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1755 и 1756
Дата смерти27.03.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1756
Рождение ребёнка
01.01.1779
Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова
Рождение ребёнка
25.09.1793
Дочь: Боровских Устина Стефанова
Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова
Рождение ребёнка
01.11.1796
Сын: Боровских Михайло Стефанов
Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровских Андрей Стефанов
Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1810
60 лет, скоропостижно