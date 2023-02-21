Шипицына Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шипицын Лаврентий Ефимович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шипицын Ефим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шипицын Лаврентий Ефимович
Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно