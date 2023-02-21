Шипицына Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шипицын Лаврентий Ефимович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шипицын Ефим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шипицын Лаврентий Ефимович

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Лаврентий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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