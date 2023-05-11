Кувыркин Николай Петров
Место рождения
Дата рождения10.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1861
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 15 запись 12
Крещение
27.11.1861
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 15 запись 12Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Николай Андреев Бещев м вдова того же села Матрона Григорьева Таинство совершал священн... Показать все
Смерть
Неизвестно