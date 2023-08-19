Яким Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фаддей Якимов
Мать ребёнка: Марина Самсонова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Якимов
Мать ребёнка: Марина Самсонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Якимов
Мать ребёнка: Марина Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Самсонова
Работа или профессия
Неизвестно
3
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855