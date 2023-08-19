Яким Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яким Тимофеев

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Фаддей Якимов

Мать ребёнка: Марина Самсонова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Якимов

Мать ребёнка: Марина Самсонова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Якимов

Мать ребёнка: Марина Самсонова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Самсонова

Работа или профессия
Неизвестно
3
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1855
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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