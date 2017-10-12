Минеева (Воскресенская) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1931
Дата смерти12.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1931
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Рохлина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Рохлин Александр
Рождение ребёнка
08.09.1961
Отец ребёнка: Минеев Иван Григорьевич
Першотравенск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рохлин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минеев Иван Григорьевич
Смерть
12.10.2017