Минеева (Воскресенская) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Воскресенская) Лидия Николаевна

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Место рождения

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.06.1931

Дата смерти

12.10.2017

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1931

Отец: Воскресенский Николай Васильевич

Мать: Воскресенская Александра Матвеевна

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Рохлина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Рохлин Александр

Рождение ребёнка
08.09.1961

Сын: Минеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Минеев Иван Григорьевич

Першотравенск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рохлин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Минеев Иван Григорьевич

Смерть
12.10.2017
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