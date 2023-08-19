Сазонова (Пронина) Дария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1892
Дата смерти27.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1892
Отец: Сергей Григорьевич
Мать: Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
20.01.1927
Дочь: Носкова Анастасия
Отец ребёнка: Сазонов Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга?
Отец ребёнка: Сазонов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1942
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
29.03.1942