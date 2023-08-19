Сазонова (Пронина) Дария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Пронина) Дария Сергеевна

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Место рождения

Ушаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.03.1892

Дата смерти

27.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1892

Отец: Сергей Григорьевич

Мать: Ирина Николаевна

Ушаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1927

Дочь: Носкова Анастасия

Отец ребёнка: Сазонов Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга?

Отец ребёнка: Сазонов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Иван Васильевич

Смерть
27.03.1942
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
29.03.1942
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