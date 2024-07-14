Валайко (Щербакова) Надежда Ивановна
Место рожденияЛонница, Смоленская область
Дата рождения07.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1954
Отец: Щербаков Иван Ефимович
Лонница, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валайко Николай
Место жительства
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.07.1978
Сын: Валайко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Валайко Николай
Лонница, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1980
Сын: Валайко Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Валайко Николай