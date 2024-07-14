Валайко (Щербакова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валайко (Щербакова) Надежда Ивановна

Место рождения

Лонница, Смоленская область

Дата рождения

07.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1954

Отец: Щербаков Иван Ефимович

Мать: Щербакова Зинаида Петровна

Лонница, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валайко Николай

Место жительства
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.07.1978

Сын: Валайко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Валайко Николай

Лонница, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1980

Сын: Валайко Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Валайко Николай

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