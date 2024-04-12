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Горлов Алексей Иванович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
15.06.1816
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
На основании высочайшее утвержденного [...] освобожден от платы податей
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Горлова Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Горлов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Горлова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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