Горлов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Упоминание
15.06.1816
На основании высочайшее утвержденного [...] освобожден от платы податей
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Горлова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Горлов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Горлова Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно