Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.01.1948
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1948 по 1955
Рождение
27.01.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1955 по 1966
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1966 по 1974
Образование
С 1966 по 1974
окончила Пермский медицинский университет им.Вагнера по специальности детский врач-стоматолог
Бракосочетание
16.03.1970
Поженились студентами
Рождение ребёнка
10.08.1970
Дочь: Селянинова (Чулкина) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Чулкин Владимир Николаевич
Место жительства
С 1974 по 2024
Работа или профессия
С 1974 по 2008
Работала детским стоматологом, курировала детские сады и школы, так же была заведующей детским отделением