Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна 27.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

27.01.1948

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1948 по 1955
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение
27.01.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1955 по 1966
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1966 по 1974
Пермь, Пермский, Пермский край
Образование
С 1966 по 1974
Пермь, Пермский, Пермский край
окончила Пермский медицинский университет им.Вагнера по специальности детский врач-стоматолог
Бракосочетание
16.03.1970

Муж: Чулкин Владимир Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Поженились студентами
Рождение ребёнка
10.08.1970

Дочь: Селянинова (Чулкина) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Чулкин Владимир Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1974 по 2024
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Работа или профессия
С 1974 по 2008
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Работала детским стоматологом, курировала детские сады и школы, так же была заведующей детским отделением

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