Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Шутов) Стефанида
(Шутов) Стефанида
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
1879
Пол
Женский
Отец
Шутов Филипп
Мать
Шутова (Утропов) Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Шутов Филипп
Мать:
Шутова Евдокия
Смерть
1879
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия