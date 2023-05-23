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(Шутов) Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шутов Филипп

Мать: Шутова Евдокия

Смерть
1879
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