Подолякина Жанна Алексадровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подолякина Жанна Алексадровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

Я
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1955

Отец: Синяков Александр Герасимович

Мать: Синякова Мария Петровна

Рождение ребёнка
06.08.1975

Дочь: Зыкова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Подолякин Василий Борисович

Рождение ребёнка
23.02.1979

Дочь: Якушева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Подолякин Василий Борисович

Рождение ребёнка
07.11.1981

Дочь: Сударева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Подолякин Василий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подолякин Василий Борисович

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