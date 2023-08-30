Подолякина Жанна Алексадровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1955
Рождение ребёнка
06.08.1975
Дочь: Зыкова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Подолякин Василий Борисович
Рождение ребёнка
23.02.1979
Дочь: Якушева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Подолякин Василий Борисович
Рождение ребёнка
07.11.1981
Дочь: Сударева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Подолякин Василий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно