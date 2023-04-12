Сафонова (Савинова) Аграфена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти25.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1893
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сафонов Григорий Евгеньевич
Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович
Рождение ребёнка
21.01.1903
Сын: Сафонов Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович
Рождение ребёнка
20.01.1913
Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович
Смерть
25.03.1959
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище