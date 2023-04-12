Сафонова (Савинова) Аграфена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Савинова) Аграфена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

25.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1893

Муж: Сафонов Евгений Данилович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сафонов Григорий Евгеньевич

Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Сафонов Федор Евгеньевич

Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1903

Сын: Сафонов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Сафонов Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Сафонов Евгений Данилович

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.03.1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Большеохтинское кладбище
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