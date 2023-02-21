Елисеева (Юдина) Екатерина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеева (Юдина) Екатерина Анисимовна

Елисеева (Юдина) Екатерина Анисимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1960

Сын: Елисеев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close